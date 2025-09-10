Olavarría conmemora el 137º aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento

El acto se realizará este jueves 11 de septiembre en el monumento al “padre del aula” y contará con la presencia de autoridades y abanderados de escuelas de la ciudad.

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar este jueves 11 de septiembre del acto en conmemoración del 137º aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 10:00 horas, en el monumento al gran maestro, ubicado en la intersección de las calles Cerrito y Vélez Sarsfield.

En el marco de esta fecha, también se rendirá un homenaje a la figura de cada maestro y maestra de la comunidad, reconociendo su labor diaria, su compromiso y su entrega en la formación de las futuras generaciones.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales y educativas, así como representantes de distintas instituciones y los abanderados de los establecimientos educativos del partido.