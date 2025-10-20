La ciudad se ubicó entre las delegaciones más sobresalientes de la Provincia, cosechando un total de 10 oros, 9 platas y 10 bronces. El Básquet Sub 16 y el Hockey Sub 18 Femenino se consagraron campeones provinciales.

Con el regreso de las últimas delegaciones este sábado por la tarde, Olavarría concluyó su destacada participación en los Juegos Bonaerenses 2025. La ciudad reafirmó su crecimiento deportivo y cultural al obtener un total de 29 medallas en la etapa final:

Medallas Total Oro 10 Plata 9 Bronce 10

Desde el Municipio se expresó “el orgullo por los logros obtenidos y el compromiso demostrado por cada integrante de la delegación”, destacando el espíritu de trabajo en equipo.

El equipo de la Subsecretaría de Deportes acompañó a los participantes durante toda la estadía, garantizando la logística, atención médica y el bienestar de los atletas y artistas.

Podios y Resultados de las Jornadas Finales

Campeones Provinciales (Medalla de Oro)

Básquet Sub 16 Masculino: Se impuso ampliamente en la final.

Se impuso ampliamente en la final. Hockey Sub 18 Femenino: Se coronó campeón en una apasionante final definida por penales (empate 2-2 en tiempo regular).

Se coronó campeón en una apasionante final definida por penales (empate 2-2 en tiempo regular). Natación: Gael Rodríguez logró el primer puesto en 50 metros libre.

Medallas de Plata

Básquet Sub 18 Masculino: Cayó en la final ante Junín, logrando el subcampeonato.

Cayó en la final ante Junín, logrando el subcampeonato. Fútbol 11 Sub 18 Masculino: Quedó en segundo lugar tras caer 3-1 en la final.

Quedó en segundo lugar tras caer 3-1 en la final. Newcom (Adultos Mayores): Cayó 2-1 en la final, logrando el subcampeonato provincial.

Cayó 2-1 en la final, logrando el subcampeonato provincial. Fútbol Tenis Femenino: Obtuvo la medalla de plata.

Obtuvo la medalla de plata. Tiro: Feliciano Casiraghi logró el segundo puesto, quedando a un punto del oro.

Medallas de Bronce

Atletismo: David Clar (Sub 16, 110m con Valla) consiguió el tercer lugar. El equipo de Posta 5×80 Mixta Sub 14 se colgó el bronce.

Básquet: El equipo Sub 15 Femenino ganó el partido por el tercer puesto (46-38 vs. Bahía Blanca).

El equipo ganó el partido por el tercer puesto (46-38 vs. Bahía Blanca). Fútbol 11 Sub 14 Masculino: Logró la victoria por penales para conseguir la medalla de bronce.

Logró la victoria por penales para conseguir la medalla de bronce. Beach Vóley Sub 16: La dupla se colgó la medalla de bronce.

La dupla se colgó la medalla de bronce. Natación: Julieta Sejas obtuvo el bronce en 100 metros estilo mariposa.

Menciones Especiales

Gestos Deportivos: Feliciano Casiraghi (Tiro) recibió una mención especial por buen gesto deportivo al alentar a un competidor de Villarino.

(Tiro) recibió una al alentar a un competidor de Villarino. Cultura: La artista Camila Lucero Scorza (Pintura Sub 15) recibió una mención especial a su obra por destacarse en el certamen.

Entre otros resultados, en Atletismo, Francesca Bolognani (100m con valla Sub 16) y Agustín Bustos (110m con valla Sub 18) y Luisana Landoni (100m Sub 16) obtuvieron el 5º y 6º puesto, respectivamente, en sus finales.