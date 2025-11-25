La Fiesta Aniversario se prolongó hasta la medianoche del lunes para recibir el 25 de noviembre, fecha fundacional. El evento, que tuvo un gran show de Los Totora, contó con una masiva participación de la comunidad y un amplio operativo preventivo del Municipio.

Olavarría. La ciudad celebró su 158° cumpleaños con un festejo central masivo en el Parque Helios Eseverri. Se estima que más de 60 mil personas se acercaron a disfrutar de la jornada organizada por el Municipio y que contó con el auspicio de BinBaires, Verte, Hotel Santa Rosa y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se inició durante la mañana del lunes y se extendió hasta las 00:00 horas, momento en que la multitud recibió al martes 25 de noviembre.

Música, Gastronomía y Emprendedores

El Parque Helios Eseverri fue un punto de encuentro con propuestas en distintos sectores:

Patio de Comidas: Contó con la participación de decenas de instituciones, emprendimientos gastronómicos y cerveceros.

Sector Comercial: Se destacó un concurrido sector de emprendedores y artesanos.

Espectáculos: La actividad en el escenario comenzó alrededor de las 16:00 horas con las presentaciones de Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el aire, Red Swing, Las chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las piernas del teniente Dan y el DJ Agustín Senger.

El cierre estuvo a cargo de la reconocida banda platense Los Totora, quienes lideraron el conteo regresivo para dar la bienvenida oficial al 158° aniversario de Olavarría.

El Saludo del Intendente

El intendente Maximiliano Wesner agradeció a los presentes y a quienes hicieron posible el festejo: “Gracias por venir, por estar, por celebrar tanta historia de nuestra querida ciudad, pero también este hermoso presente. Quiero agradecer a los artesanos y emprendedores, a los puestos de comida, las instituciones, las colectividades que acompañaron, tantos privados que se sumaron y apostaron por esta fiesta. También a las bandas olavarrienses, nuestra música, nuestro talento”.

Wesner extendió su agradecimiento al equipo municipal: “No quiero olvidarme del equipo de Salud, de Protección Ciudadana, de Comunicación, de Cultura. A todo el gran equipo equipo de la Muni, que lo hizo posible. Horas y días trabajando para esta hermosa fiesta, felices 158 años Olavarría”.

Operativo Preventivo y de Asistencia

El Municipio desplegó un importante operativo de seguridad y asistencia que incluyó:

Cobertura de Emergencias: A cargo de la Dirección de Emergencias del Hospital Municipal, con 5 puestos estratégicos y articulación con Región Sanitaria IX y el Ministerio de Salud.

Seguridad y Vialidad: La Subsecretaría de Protección Ciudadana llevó a cabo un operativo de seguridad vial, un puesto de monitoreo de cámaras y domos instalados para la ocasión, con la participación de la Policía Bonaerense.

Asistencia Adicional: Contó con la presencia de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil .

Stands Informativos: Estuvieron presentes la Dirección de Género, Mujeres y Diversidad (con asesoramiento y venta de plantines de “La Yuyera”) y la Coordinación de Turismo.