El evento será encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y se realizará el martes 25 de noviembre a las 10:00 horas en la Plaza Coronel Álvaro Barros. Se invita a toda la comunidad a participar.

Olavarría. El Municipio invita a la comunidad a participar en el acto protocolar conmemorativo del 158° Aniversario de la fundación de la ciudad de Olavarría.

El evento cívico se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la Plaza Coronel Álvaro Barros, ubicada en la intersección de las calles España y Bolívar.

Programa de la Ceremonia

La conmemoración será encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contará con la participación de funcionarios municipales, así como de instituciones y fuerzas vivas de todo el Partido de Olavarría.

El cronograma del acto incluye:

Concentración de autoridades.

Entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Colocación de ofrendas florales.

Palabras alusivas a la fecha.

La invitación se extiende a todos los vecinos para ser parte de esta celebración cívica.