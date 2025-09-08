Olavarría celebra la 4° edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante

El evento, organizado por el Municipio y la Unión de Colectividades, se realizará este domingo 14 de septiembre en el Centro Cultural “San José”. Habrá gastronomía, danzas típicas y música en vivo durante toda la jornada.

Este domingo 14 de septiembre, de 12 a 20 horas, el Centro Cultural “San José” será el punto de encuentro para celebrar la 4° edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante. El evento, organizado por el Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades, busca celebrar la diversidad cultural que conforma la identidad del Partido.

El evento ofrecerá una gran feria gastronómica con propuestas de diversas colectividades y la presencia de cerveceros locales. Además, un escenario principal presentará un nutrido programa de danzas y música típicas a cargo de distintos grupos.

Dentro del Centro Cultural, los asistentes podrán disfrutar de una muestra estática que exhibirá objetos y trajes tradicionales de las colectividades. El cronograma de actividades se desarrollará de forma simultánea en el escenario y en el auditorio del espacio.

Cronograma de la jornada

Escenario principal: Las actividades comenzarán a las 14:30 horas con danzas del Centro Vasco, dúos líricos y conjuntos de danzas de las comunidades alemana, portuguesa, española, árabe y boliviana. La música estará a cargo de grupos de tango y folklore.

Las actividades comenzarán a las 14:30 horas con danzas del Centro Vasco, dúos líricos y conjuntos de danzas de las comunidades alemana, portuguesa, española, árabe y boliviana. La música estará a cargo de grupos de tango y folklore. Auditorio: A partir de las 16:40 horas, el auditorio recibirá propuestas culturales como música francesa, la presentación del Coro italiano “Gli Amici” y la presentación del libro “Colonia Nievas, Alemanes del Volga”. También se realizará un taller interactivo sobre identidades a cargo de antropólogas sociales.

El Día Nacional del Inmigrante, que se conmemora cada 4 de septiembre, recuerda la llegada de los inmigrantes al país, principalmente de Europa, y su crucial aporte al desarrollo de la nación.