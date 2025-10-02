Olavarría celebra con la Fiesta de la Kerb, Guitarras del Mundo y un Concierto Solidario

El Municipio de Olavarría presenta una nutrida agenda cultural, recreativa y deportiva del jueves 2 al domingo 5 de octubre, destacándose el 144º Aniversario de Colonia San Miguel, la Fiesta de la Kerb y el festival internacional de guitarra.

Este fin de semana largo (del 2 al 5 de octubre) promete una gran variedad de actividades en Olavarría, combinando celebraciones históricas, música internacional y propuestas comunitarias.

El epicentro de las celebraciones será Colonia San Miguel, que festeja su 144º Aniversario y su tradicional Fiesta de la Kerb, mientras que la música y el arte se concentrarán en el Salón Rivadavia, el Teatro Municipal y el Museo Dámaso Arce.

Viernes 3 de Octubre: Aniversario y Guitarras del Mundo

El viernes estará marcado por tres eventos principales:

Celebraciones Múltiples: Por la tarde, se desarrollará la jornada “Primavera en Comunidad” (14:00 a 16:00 hs, Amparo Castro y Aguilar) con actividades culturales y recreativas para las familias de varios barrios. En paralelo, el Centro Cultural “San José” será sede del festejo por el Día de la Persona Jubilada y la Primavera (14:00 a 17:00 hs), con baile, música y juegos.

Por la tarde, se desarrollará la jornada (14:00 a 16:00 hs, Amparo Castro y Aguilar) con actividades culturales y recreativas para las familias de varios barrios. En paralelo, el será sede del festejo por el (14:00 a 17:00 hs), con baile, música y juegos. Aniversario de Colonia San Miguel: A las 14:30 horas , en el Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín), tendrá lugar el Acto Protocolar por el 144º Aniversario, que incluirá desfile de instituciones, entonación del Himno y el corte simbólico de la torta.

A las , en el Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín), tendrá lugar el por el 144º Aniversario, que incluirá desfile de instituciones, entonación del Himno y el corte simbólico de la torta. Música Internacional: El Salón Rivadavia recibirá, a las 20:00 horas, la XXXIº edición del festival “Guitarras del Mundo” (entrada libre y gratuita). Actuarán la guitarrista rusa Anastasia Bardina, Rudi Flores Trío de Corrientes y el músico local Agustín Vales.

Sábado 4 y Domingo 5: Kerb, Observación Lunar y Solidaridad

El fin de semana se intensificará con actividades para toda la familia:

Colonia San Miguel: ¡A festejar la Kerb!

Sábado de Cultura: El Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” ofrecerá propuestas culturales y gastronómicas desde las 14:30 horas , incluyendo show de burbujas, talleres de danza y el Taller ¡Que Rico! sobre patrimonio gastronómico alemán. Por la noche, a las 22:00 hs, el Club Independiente tendrá su Baile Familiar con Cristian Braun .

El Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” ofrecerá propuestas culturales y gastronómicas desde las , incluyendo show de burbujas, talleres de danza y el sobre patrimonio gastronómico alemán. Por la noche, a las 22:00 hs, el Club Independiente tendrá su Baile Familiar con . Domingo de Fiesta: La gran Fiesta de la Kerb arranca al mediodía (12:00 hs) sobre la Av. San Miguel Arcángel con ventas de comidas típicas y artesanías. Habrá desfile de banderas, espectáculos de los ballets “Wir Bringen Freude” (Olavarría), “Vesná” (Azul) y “La Dulce Vida” (Mar del Plata). La música estará a cargo de la Banda Alemana Ritmo Inmigrante y el gran cierre incluirá el reparto de la Torta Rusa Gigante (17:30 hs) y show de spitchers de Coronel Suárez (18:30 hs).

Propuestas en la Ciudad

Ciencia y Estrellas: El sábado a las 20:00 horas , el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” y el GOCO invitan a la Jornada de Observación de la Luna (se suspende por lluvia).

El sábado a las , el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” y el GOCO invitan a la (se suspende por lluvia). Recreación y Arte: El domingo a las 15:30 horas el programa “Juguemos en la Plaza” estará en el Centro Deportivo “Diego Armando Maradona” con juegos para infancias y familias. En el Museo Dámaso Arce, a las 16:00 horas , la Prof. Cecilia Bax ofrecerá un “Recorrido gráfico dialogado” sobre la Muestra Mes del Grabado (entrada gratuita).

El domingo a las el programa estará en el Centro Deportivo “Diego Armando Maradona” con juegos para infancias y familias. En el Museo Dámaso Arce, a las , la Prof. Cecilia Bax ofrecerá un sobre la Muestra Mes del Grabado (entrada gratuita). Música y Solidaridad: El cierre del fin de semana será el domingo a las 20:00 horas en el Teatro Municipal con una nueva edición de “Clásica y Solidaria”. La Orquesta Sinfónica Municipal (Dir. Mtro. Diego Lurbe) brindará un concierto a beneficio de CORIM, que trabaja en la inclusión educativa de personas con discapacidad. La entrada es libre y gratuita, con opción de donación voluntaria.