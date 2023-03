Manifestó Agustín Herrera, tras haber logrado el sexto puesto en la competencia final del TC Pista; disputada el pasado domingo 5 de marzo en el Autódromo “Centenario” de Neuquén. En la nota, la palabra completa del piloto olavarriense de Ford.

“Tenía un auto para llegar cuarto, como venía en toda la carrera. Pero se empezó a irse un poco de cola en los ingresos a las curvas; y la verdad que me cansó mucho los brazos y no pude aguantar el ritmo que venía trayendo en principio”, expresó Herrera sobre lo acontecido en Neuquén. Asimismo, agregó que “hizo muchísimo calor, era la primera final que corro; ya que la final pasada no pude girar y di una sola vuelta. Además hasta que se acostumbre un poco el cuerpo, me va a llevar un tiempito. Pero en definitiva fue excelente lo que hicimos con este nuevo auto que nos dio el equipo”.

Por otra parte y a modo de objetivo, “El Chapulín” dijo que “ojalá podamos mantenernos dentro de los diez o quince en todas las carreras. Poder ser constantes en esas posiciones sería fundamental”. Finalmente, el volante del Ford Nº 69 del Savino Sport concluyó diciendo “hay que seguir trabajando mucho arriba y abajo del auto, principalmente. Poder terminar de cerrar el presupuesto para así estar hasta fin de año (…) Hay que seguir como venimos, trabajando duro para poder mantener este nivel de competitividad con el auto y ser protagonistas en todas las fechas”.

Tras sumar importantes puntos en “Centenario” y con dos fechas disputadas, Agustín Herrera se encuentra ubicado en el 16º puesto del campeonato con 35,5 puntos (a 45,5 unidades del líder Lautaro De La Iglesia). La próxima fecha del TCP se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de marzo en el Autódromo de Toay, Provincia de La Pampa.