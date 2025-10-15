Octubre Rosa: Invitan a una Clase Especial de Pilates Mat para Concientizar sobre el Cáncer de Mama

Impulso, Actividad Física Guiada y Soul, Centro de Entrenamiento, organizan el encuentro gratuito este sábado 18 de octubre a las 16:30 horas en el Parque Avellaneda. Piden llevar un objeto rosa en apoyo a la campaña.

En el marco del Mes de la Concientización y Prevención del Cáncer de Mama (Octubre Rosa), los espacios Impulso Actividad Física Guiada y Soul, Centro de Entrenamiento se unen para realizar una clase especial de Pilates Mat abierta a la comunidad.

La actividad busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Detalles de la Clase Abierta

Día: Sábado 18 de Octubre.

Sábado 18 de Octubre. Hora: 16:30 horas.

16:30 horas. Lugar: Parque Avellaneda .

. Requisitos: Se solicita a los asistentes llevar mate, merienda, un mat o algo similar para recostarse y algo de color rosa en apoyo a la campaña de concientización.

La iniciativa promueve el ejercicio y la salud como herramientas de prevención y concientización.