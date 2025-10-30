Obituario: Elida Ada Conti, “Negra”, Falleció en Olavarría

La jubilada y vecina del Barrio Luján, de 80 años, será velada en España 2942 e inhumada mañana en el Cementerio Loma de Paz a las 10:30 hs.

Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Elida Ada Conti, conocida afectuosamente como “Negra”, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a la edad de 80 años.

Elida Ada se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de Olavarría, y residía en el Barrio Luján de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su hija Raquel, su hijo político Beto, su nieta Beatriz, su nieto político Luis, su bisnieto Genaro, sus hijas e hijos en el afecto Elida, Nora, Alberto y familia, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B “. Horario: Mañana, viernes 31 de octubre, de 10:00 a 10:30 hs.

España 2942, Departamento “B “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, viernes 31 de octubre, a las 10:30 hs .

Mañana, viernes 31 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.