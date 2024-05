Nueva velada boxística en el Club El Fortín

Este viernes 10 de Mayo se desarrollará un festival de boxeo amateur en el Salón de Eventos del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. Habrá doce combates con tres cinturones regionales en juego, con púgiles de seis gimnasios locales y provenientes de cinco ciudades del centro-sur bonaerense.

Mencionado festival, que es organizado por el programador olavarriense Carlos López, será el tercero del año y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría. Además tendrá un doble fondo con la presencia de los púgiles locales Alexander Farías (quien se está entrenando de manera independiente) y “La Incorregible” Mariana López (Gimnasio Oto Box); quienes estarán combatiendo ante los necochenses Leonardo Rojas y Rocío Prada.

Cronograma de combates:

Primera pelea (desde las 21:00 horas)

Ignacio Luján (Pendas Box) vs. Bautista Tolosa (Tandil).

Segunda pelea

Jonathan Molina (Dojo Pantera – Orellana) vs. Maximiliano Saporiti (Tandil).

Tercera pelea

Azul Abril López (FB Box) vs. Valentina Ibarra (San Bernardo), por el Título Regional de Box Amateur.

Cuarta pelea

Patricio Sarasola (Pendas Box) vs. Uriel Benítez (Oto Box).

Quinta pelea

Mateo Palmieri (Dojo Pantera – Orellana) vs. Axel Álvarez (Tandil).

Sexta pelea

Alejandro Tolosa (Pendas Box) vs. Bruno Leguizamón (Uvibox).

Séptima pelea

Bruno Marín (FB Box) vs. Lucas Noble (Necochea).

Octava pelea

Sofía Olivetto (Oto Box) vs. Daiana Márquez (Laprida).

Novena pelea

Jeremías Perichón (Oto Box) vs. Santino Zárate (Bahia Blanca).

Décima pelea

Tomás Coca (Turco Box) vs Máximo Rodríguez (Necochea).

Undécima pelea – Fondo

Mariana López (Oto Box) vs. Rocío Prada (Necochea).

Duodécima pelea – Fondo

Alexander Farías (Olavarría) vs. Leonardo Rojas (Necochea)

Árbitros: Juan Santuchi (Olavarría) y Juan Carlos Sosa (Azul).

Informe: Gustavo Alejandro Burgardt.