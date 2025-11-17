La obra breve de Adela Basch se presentará el próximo domingo 23 de noviembre en la Sala Cabral de Olavarría. La función, que utiliza el humor para contar una fábula del litoral, será a las 20:30 horas.

Olavarría. La comunidad está invitada a disfrutar de una nueva función de “Oiga, chamigo Aguará”, una pieza de teatro breve escrita por la reconocida autora argentina Adela Basch, destinada a todo público.

La obra se centra en un divertido enredo desarrollado en el paisaje del litoral y protagonizado por animales que lo habitan:

Aguará Guazú: El zorro, siempre buscando sacar provecho.

Teteú: El tero.

Tatú: El armadillo.

Mboí: La viborita.

Tuí: La cotorra.

A través del humor y el juego con el lenguaje, la obra narra una divertida cadena de engaños, enredos y aprendizajes que se suceden cuando estos personajes se cruzan con el pícaro Aguará.

Información de la Función

Función: Domingo 23 de noviembre de 2025.

Hora: 20:30 hs.

Lugar: SALA CABRAL (Sgto Cabral 3232, Olavarría).

Entradas: $ 8.000.

Reservas: Al número 2274-657619.