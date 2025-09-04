“Nuestro cierre de campaña será cerca de nuestros vecinos”

Así lo señaló Belén Vergel, primera candidata a concejal de Somos Olavarría, en las últimas horas de una campaña electoral que desde el espacio consideraron como “muy positiva”. Por su parte, Sebastián Matrella indicó que “estamos muy conformes con la recepción que hemos tenido, creemos que vamos a tener un buen acompañamiento el domingo”.

A pocas horas de que comience la veda electoral, los candidatos de Somos Olavarría compartieron sus sensaciones de lo que ha sido esta campaña. Belén Vergel y Sebastián Matrella se mostraron esperanzados de cara a las elecciones del próximo domingo.

En cuanto al cierre de campaña, Vergel señaló que “vamos a cerrar la campaña cerca de nuestros vecinos, mostrándoles nuestro mayor capital: todo el trabajo realizado hasta ahora y lo que proponemos para transformar nuestra ciudad. Propuestas concretas y sumamente realizables, pensadas con la coherencia que nos caracteriza como espacio político”.

Añadió que “creemos que la gente va a valorar esto, el contenido, el estar cerca y la escucha activa que hemos sostenido con el correr de los años. Hemos conformado una gran lista, diversa, integrada por vecinos comprometidos con la realidad que los rodea y juntos hemos estado recorriendo cada rincón del Partido de Olavarría”.

Por su parte, Matrella indicó que “estamos muy conformes con la recepción que hemos tenido y mantenemos buenas expectativas para el domingo. Ha sido una campaña diferente, corta, pero a la vez muy intensa. Creemos que la coherencia que venimos demostrando, el proponer algo distinto alejado de la grieta que tan mal nos hace, será valorado por nuestros vecinos a la hora de elegir”.

Para finalizar, Matrella agregó que “encaramos esta campaña contando lo que queremos hacer desde el HCD. Junto a los diferentes candidatos de nuestra lista estuvimos recorriendo, buscando estar cerca. El compromiso que cada uno de ellos ha demostrado es un gran activo de nuestro espacio”.