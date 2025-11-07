Ocho museos de la ciudad y las localidades abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita a partir de las 19:00 horas, ofreciendo visitas especiales, música, talleres y realidad virtual.

La cultura, la historia y el arte se vestirán de noche: el sábado 15 de noviembre Olavarría se suma a la primera edición de la “Noche de los Museos”. La jornada invitará al público a recorrer los espacios a partir de las 19:00 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento propone una mirada diferente de los espacios, con intervenciones especiales que incluyen:

Visitas guiadas inéditas.

Intervenciones musicales.

Experiencias de realidad virtual.

Talleres y participación de instituciones locales.

Museos Participantes

El circuito incluirá ocho espacios culturales repartidos entre el centro y las localidades:

Museo Dámaso Arce (San Martín 2862)

(San Martín 2862) Museo Municipal Hnos. Emiliozzi (Necochea 3229)

(Necochea 3229) Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” (Av. Pellegrini 4200)

(Av. Pellegrini 4200) Museo Municipal de Espigas (Calle 6 y 9)

(Calle 6 y 9) Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico” (Colonia Hinojo, Av. de los Fundadores 610)

(Colonia Hinojo, Av. de los Fundadores 610) Museo Hogar Municipal Loma Negra (Sarmiento 830)

(Sarmiento 830) Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller (Colonia San Miguel, Av. San Miguel Arcángel 1209)

(Colonia San Miguel, Av. San Miguel Arcángel 1209) Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” (Sierra Chica, Calle Sbardolini 1001)

(Sierra Chica, Calle Sbardolini 1001) Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas (Avenida San Martín al 2000)

Se espera que el cronograma detallado de actividades sea anunciado en los próximos días. ¡Marquen sus calendarios, porque una noche de historia bajo las estrellas no se ve todos los días!