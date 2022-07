“No puede ser que un joven salga a divertirse y no regrese a su casa”

Así lo indicó la concejal del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador, en el interbloque Frente de Todos, en relación a los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana. Los dichos formaron parte de su exposición sobre un proyecto presentado por jóvenes de Olavarría.

En la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada en la mañana de este jueves, se trató un proyecto presentado por jóvenes olavarrienses que apunta a generar espacios más inclusivos, equitativos y respetuosos de los Derechos Humanos y de la diversidad en ámbitos y espacios físicos determinados del Partido de Olavarría.

La concejala Inés Creimer, del bloque Foro Olavarría – Frente Renovador, en el interbloque Frente de Todos, fue una de las exponentes del proyecto y agradeció “a los jóvenes que nos demuestran que la juventud siempre tiene algo para decir”. “Es necesario que nosotros escuchemos y nos hagamos cargo”, sostuvo la edil.

Según indicó Creimer “el proyecto fue un disparador y una oportunidad que tuvimos de ponernos a trabajar en conjunto”. En relación a esto, la concejala también agradeció “a cada uno de los integrantes de la Comisión de Género y Diversidad del HCD, que fue el espacio donde se comenzó a gestar el proyecto, y a cada uno de los funcionarios que aportaron su mirada generosamente”.

“Una de nuestras preocupaciones era ver la manera en que podíamos hacer que esta sensibilización fuera obligatoria”, explicó la edil, y agregó que por ese motivo “nos reunimos con distintas delegaciones nacionales, municipales e instituciones de la ciudad”.

La concejal Creimer hizo mención a los hechos de violencia sufridos el pasado fin de semana a los que catalogó como “muy tristes y que no hicieron más que poner a la vista de todos que estas cosas suceden. No puede ser que un joven salga a divertirse y no regrese a su casa”, afirmó. “Quienes tenemos la responsabilidad de pensar políticas públicas y quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas debemos acelerar, de una vez por todas, las acciones”, indicó Creimer.

Por último, la concejala manifestó su “compromiso para trabajar en lo que se pueda aportar para mejorar esta situación”.