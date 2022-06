Expresó Marcos Risso, en referencia a la campaña que tuvo con Gimnasia y Esgrima La Plata en la Liga Argentina de Básquetbol 2021/2022. En la nota, la entrevista completa al perimetral olavarriense de 21 años de edad y 1.90 metros de altura.

“Me costó encontrar regularidad, ya que arranqué bien la temporada, pero en el medio tuve muchos partidos en los cuales no encontraba mi rol en la cancha y otros sin jugar. Pero sobre el final encontré esa función que me permitió ayudar al equipo en lo más que pude, que es lo más importante”, manifestó Marcos Risso. A su vez, remarcó que “no fue mi mejor temporada en Gimnasia, pero siempre digo que lo mejor esta por venir”.

En materia estadística a nivel individual, el perimetral de recambio del Lobo platense en la campaña 2021/22, disputó un total de 44 partidos, promediando 4.3 puntos, 2.9 rebotes, 2.1 asistencias y 1 recupero de balón en 16.9 minutos por encuentro.

Por otra parte y consultado sobre el rendimiento en general de Gimnasia, el base dijo que “fue muy bueno y meritorio a lo largo de la Liga. Si bien hemos sido irregulares, como todo equipo joven, creo que nos fue bien”. En este sentido, argumentó que “tuvimos muchos momentos de muy buen básquet y lo dejamos demostrado hasta en la recta final del torneo, donde nadie nos tenía fe (…) Fuimos uno de los cuatro primeros de la Sur en la primera fase, llegamos al Super 8, luego nos clasificamos a los playoff, donde sacamos en octavos de final a un equipo como Pergamino, con todos los nombres que tenía; y le hicimos una serie muy buena a Deportivo Viedma, quedándonos ahí en la puerta de los cuartos”.

En conclusión, el ex jugador de Racing de Olavarría destacó que “desarrollamos un muy buen básquet, con una buena sintonía como grupo; que nos permitió jugar mano a mano contra equipos con muchísimos nombres, y nosotros con todos pibes del club en su gran mayoría”.

Finalmente y consultado sobre su futuro basquetbolístico, Risso expresó que “no tengo ninguna certeza, pero tengo muchas ganas de seguir en Gimnasia. Estoy muy cómodo en el club, me tratan de una manera increíble. Me hice muy hincha ya que me contagiaron la locura hermosa que es Gimnasia”. Asimismo, concluyó diciendo que “si mi destino no es La Plata, voy a seguir con todas mis ganas y le voy a meter con todo a esto que es lo que más me gusta, que es jugar al básquet profesionalmente”.