Nicolás Villamayor finalizó 13° en La Plata y perdió el liderazgo del campeonato del Turismo 4000 Argentino

En una carrera del Turismo 4000 Argentino marcada por la lluvia, el piloto olavarriense no logró mantener la punta del campeonato, que ahora es de Juan Urbieta, ganador de la jornada.

El piloto olavarriense Nicolás Villamayor finalizó en la 13ª posición en una nueva fecha del Turismo 4000 Argentino, disputada este domingo bajo la lluvia en el autódromo de La Plata.

Con este resultado, Villamayor perdió el liderazgo en el campeonato. La carrera fue ganada por Juan Urbieta, quien se llevó su segundo triunfo de la temporada y ahora encabeza las posiciones.

El podio en La Plata se completó con Gonzalo González en el segundo lugar y José Luis Newing en el tercero.