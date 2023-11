Nicolás Tripano: “La base es gestionar muy bien los horarios y las fechas”

Nicolás Tripano es oriundo de Necochea y está cursando cuarto año de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN.

Tiene 22 años, forma parte de la Selección Argentina de Canotaje Slalom y el fin de semana fue campeón sudamericano en Chile dentro de la categoría C1 SUB23.

Nicolás brindó una entrevista y habló de su exitoso 2023, de la complejidad de fusionar el alto rendimiento y el estudio y su orgullo por vestir la camiseta Argentina.

¿Cómo fue tu año competitivo?

Fue el mejor año competitivo. A principio de año salimos campeones panamericanos en equipo. Estuve en tres de las cinco copas del mundo en Praga, España y Alemania, medirse con los mejores del mundo es un lujo y además, me sentí muy cómodo en las pasadas.

También estuve entrenando en Francia, preparándome para el Mundial de Londres que fue selectivo olímpico, allí quedamos en el puesto 12 fuimos el mejor equipo no europeo, eso es un montón.

Participé del Mundial Sub23 y este fin de semana estuve compitiendo en el Sudamericano de Chile con el primer puesto, cerré mi año de la mejor manera.

¿Cómo fusionas el alto rendimiento con el estudio?

Hay que hacer malabares muchas veces. La base es gestionar muy bien los horarios y las fechas. A veces tengo que empezar a preparar exámenes mucho antes que cualquier estudiante, al principio me costó un poco pero ahora encontré mejor los tiempos.

Hay momentos en los que le dedico más tiempo al entrenamiento y otros al estudio, el verano lo uso mucho para entrenar y para prepararme físicamente para el año competitivo. Trato de no perderme ningún entrenamiento y también ir al día con la facu.

Este 2023, competitivamente fue duro con muchas fechas. Pero recibí la ayuda de la Facultad y los docentes que siempre estuvieron predispuestos, apoyándome y alentándome a seguir compitiendo

¿Por qué elegiste medicina?

Estoy en cuarto año de medicina, la elegí porque me gusta tanto como remar. Tengo la suerte que mi mamá sea médica por lo que aprendí y me interiorice a través de ella.

Cada vez que leía algo sobre medicina me encantaba y hoy me pasa día a día con la carrera que cada vez estoy más convencido que elegí lo que más me gusta.

¿Qué significa formar parte de la Selección Argentina?

Amo tanto a mi país que es un orgullo formar parte de la selección