Nicolás Pezzucchi correrá en la “Carrera de los 200 pilotos” del Turismo Nacional

El piloto de Olavarría será el invitado de Jonatan Castellano en la Clase Tres, en la gran carrera que se disputa este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires.

El piloto olavarriense Nicolás Pezzucchi participará este fin de semana en la tercera edición de la “Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional (TN). Pezzucchi, quien ya tiene experiencia en la categoría, lo hará como piloto invitado de Jonatan Castellano en la Clase Tres.

La competencia, válida por la novena fecha del campeonato 2025, se llevará a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad comienza hoy con las tandas de entrenamientos para ambas clases.