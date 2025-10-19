Nico Benito se consagró campeón en Toay

Tras lograr el duodécimo puesto en la competencia final disputada en el Autódromo de Toay (La Pampa), el piloto olavarriense Nicolás Benito se adjudicó el campeonato 2025 de la Clase Uno del Turismo Pista.

Desde el inicio y hasta el cierre, Nico Benito realizó una carrera sin sobresaltos y a consciencia. En este sentido, el piloto de Olavarría se encontraba alternado entre el sexto y séptimo puesto en las primeras cuatro vueltas. Pero en el quinto giro, Juan Perugini (su rival por el campeonato) subió al primer lugar de la prueba, obligando a Nico a mantenerse en el sexto puesto para ser campeón.

Sin embargo y en una gran maniobra en plena recta, Benito saltó al primer lugar. Mientras que Perugini caída a la novena colocación en la sexta vuelta.

Promediando la competencia, el olavarriense del Fiat Uno N°3 (el cual alista el MDS Racing y motoriza Sergio Di Pasquale) continuaba comandando, aunque seguido muy de cerca por Garbiglia. Luego mencionado volante pasó al de Olavarría en la novena vuelta.

En el decimosegundo giro, la carrera se neutralizó con Auto de Seguridad. En la reanudación, que fue muy apretada, Benito cayó más allá del décimo puesto. Mientras que Perrugini era octavo. A pesar de ello, Nico continuaba consagrandose campeón. Por otra parte, el nuevo líder de la prueba era Bull.

Finalmente y con un buen ritmo de carrera, Nico Benito arribó a la meta en el 12° puesto; el cual le valió para coronarse anticipadamente como nuevo campeón de la clase menor del Turismo Pista. Por otra parte, William Bull resultó ser el triunfador en Toay.

De esta manera y de la mano del joven volante Nicolás Benito, Olavarría vuelve a tener un campeón en el automovilismo nacional.

La próxima y ultima fecha del Turismo Pista se desarrollará el 21, 22 y 23 de Noviembre en Autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata.