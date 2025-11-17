La jubilada, apodada “Cacho” y vecina del Microcentro de Olavarría, murió ayer a la centenaria edad de 100 años. No habrá velatorio ni responso por voluntad familiar.
Olavarría. Se comunica el sensible fallecimiento de Nélida Esther Lamique Eyherabide vda. de Delfino, conocida como “Cacho”, ocurrido el día de ayer, domingo 16 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 100 años.
Nélida Esther era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y vecina del Microcentro.
Participan de su fallecimiento: Sus sobrinos, sus sobrinos políticos, sus sobrinos nietos, sus sobrinos bisnietos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
Por voluntad familiar, no se realizará velatorio ni responso.
-
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
-
Día y Hora: A confirmar.
-
Servicio Adherido a: Coopelectric.