Negaron el baño a un niño de 5 años en una perfumería del centro de Olavarría y generó indignación en redes

Una vecina de Olavarría relata con angustia el mal momento vivido en un comercio local cuando le negaron el acceso al baño a su hijo pequeño.

Una lectora de Olavarría Noticias Desconcertada, identificada como Aurora, compartió su indignación y tristeza tras una situación que vivió este mediodía en la perfumería ubicada en San Martin casi Vicente López, el centro de la ciudad. Según su relato, mientras se disponía a pagar una compra junto a su hijo de tan solo 5 años, el niño manifestó una urgente necesidad de ir al baño. Ante el pedido amable de la madre a la empleada del local, la respuesta fue una negativa rotunda.

“Le pregunté si podía aguantar un poquito y me dijo que no podía… Entonces le pedí amablemente a la señora que me estaba atendiendo si por favor le permitía pasar al baño a mi hijo, y me dijo que no”, expresó Aurora en su mensaje. A pesar de la insistencia de la madre, quien apeló a la humanidad de las empleadas presentes, la negativa persistió.

La desesperación llevó a Aurora a tener que salir corriendo del local en busca de un baño para su hijo, encontrando ayuda finalmente en un negocio cercano. “Gracias a Dios un negocio enfrente le dio lugar”, relató aliviada.

Sin embargo, la angustia y la incredulidad ante la falta de empatía persisten en la madre. “¿Cómo es posible que en un local de perfumería que recibe, mamás, niños, jóvenes, gente mayor, además de todos quienes van, niegue una necesidad tan básica a un niño pequeño?”, cuestionó Aurora, visiblemente afectada por la situación.

En su mensaje, la vecina reflexiona sobre la importancia de la empatía y el sentido comunitario, preguntándose qué mensaje se transmite cuando una norma se prioriza por encima de una necesidad humana fundamental, especialmente la de un niño. “¿Hasta qué punto la rigidez de una norma puede cegarnos ante la necesidad humana más fundamental, especialmente la de un niño?”, concluyó Aurora, dejando abierta la reflexión sobre la actitud del comercio y la importancia de la sensibilidad ante situaciones de vulnerabilidad.