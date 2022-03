“Necesitamos más certezas, bajar las incertidumbres, para que se pueda producir más. Nuestro camino es menos impuestos, más producción”

Este miércoles, y en continuidad con su recorrida por todo el país que viene realizando, la presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, visitó EXPOAGRO. La misma es la exposición agroindustrial a campo abierto más importante de la Argentina. Desde 2017 se desarrolla en un predio estable, ubicado en el km 225 de la ruta nacional 9, en el partido bonaerense de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se trata del corazón de la Pampa Húmeda argentina, a pocos kilómetros de los principales centros urbanos del país.

La titular del PRO Nacional, viene de visitar la semana pasada la provincia de Mendoza y en ésta oportunidad estuvo acompañada por dirigentes y personalidades, destacándose la presencia de Guillermo Bernaudo, Santiago Hardie, ambos parte del equipo de políticas agropecuarias, Javier Iguacel, Florencia Retamoso, Juan Pablo Allan, Lorena Petrovich, Martín Culatto, Gustavo Ferragut.

Durante su participación de la muestra, la comitiva recorrió el predio, pasando por los distintos stands, dialogando con productores, comerciantes, y visitantes, con el objetivo de interiorizarse y conocer las problemáticas que vienen afectando al sector agropecuario. A su vez, se reunieron con las autoridades de EXPOAGRO. Además continuando con su agenda, Bullrich participó de un encuentro con la prensa encargada de cubrir el evento.

La Presidenta del PRO, en sus declaraciones comenzó señalando que: “Para el Gobierno Nacional los precios actuales son una tentación para nuevas intervenciones en los mercados de cualquier tipo. Pero no lo debemos permitir, nuestro compromiso es no más impuestos de ningún tipo. El ejemplo del Intendente Javier Iguacel en General Sarmiento muestra que es posible recaudar más con menos impuestos, ese es nuestro modelo, por eso podemos comprometernos con bajar los derechos de exportación y que la producción aumente. Necesitamos más certezas, bajar las incertidumbres, para que se pueda producir más. Ese es nuestro camino, menos impuestos, más producción. La Argentina no puede tener una carga impositiva del 42 % sobre la producción, en el año 1990 tenía 18 %, evidentemente lo que ocurre ahora es incompatible con la posibilidad de tener un país productivo.”, afirmó Patricia Bullrich, agregando que: “En la Argentina tendría que haber 3 empleados privados por cada empleado público. Hay que invertir, para eso el crecimiento se tiene que hacer con impuestos razonables, porque a la inversa de lo que piensa el Gobierno Nacional, con menos retenciones habrá mayor recaudación. Nosotros siempre estamos aquí presentes, apoyando, porque creemos y queremos el crecimiento del campo y sabemos del trabajo que genera.”.

“El Gobierno evalúa que estamos en economía de guerra por la invasión rusa y eso sube los precios de los Comoddities, ellos lo ven como un escollo y como una excusa para nuevas intervenciones y nosotros como una oportunidad para bajar impuestos, ya que un Changuito de supermercado lleva la mitad de precio del producto y la mitad de impuestos. Además es importante recordar que este gobierno volvió a poner el IVA a alimentos que había sido sacado por nuestro gobierno.”, afirmó la dirigente nacional, a lo que agregó: “El agro es el sector que puede generar divisas más rápidamente y generar empleo en todo el país, por eso es muy importante invertir. Es el momento de empezar a pensar como nos posicionamos frente a esta nueva realidad.”.

“En cuanto a la situación actual del sector agropecuario, podemos decir que está siendo perjudicado por una alta intervención en los mercados, con un Diferencial de tipo de Cambio al 100%; con Derechos de Exportación, la Soja 33%, los Cereales 12%; y la Carne 9%; con Restricciones a las exportaciones de cereales y carnes; con Fideicomisos aceitero para Girasol y ahora recién creado para trigo y maíz. Todas estas intervenciones juntas están destrozando los precios de exportación y generando incertidumbre. El Trigo, que está en un precio internacional record, sin ninguna de estas intervenciones, cómo en nuestros primeros 2 años de gestión, valdría $88.388 por tonelada, sin embargo, con todo esto vale en Argentina $32.500.”, subrayo Bullrich y agregó a esto que: “El Gobierno mantiene un dialogo trucho con el sector, promete ayudas intrascendentes que tampoco concreta y sigue aumentando cargas fiscales y restricciones. Domínguez hace de policía bueno y Felleti de policía malo, pero siempre terminan empeorando la situación.”

“Por otra parte están sufriendo problemas de insumos, con la suba internacional de precios de los productos suben muchos insumos y los productores quedan descalzados en la relación insumo/producto frente a los productores del resto del mundo. A su vez existe, la dificultad para importar, faltan productos y cada vez se acomodan más al precio dólar MEP porque no acceden al oficial. Además no debemos dejar de lado ni olvidar las graves dificultades que han producido las situación climática de los últimos meses.”, finalizó declarando Patricia Bullrich.