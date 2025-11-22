El «Granate» se coronó campeón continental al vencer 5-4 en los penales a Atlético Mineiro, después de un empate 0-0 en 120 minutos. La figura excluyente fue el arquero Nahuel Losada, quien tapó un mano a mano clave y atajó tres penales, incluyendo el decisivo.

El Club Atlético Lanús se adueñó de su segundo trofeo de la Copa Sudamericana (tras el obtenido en 2013) al imponerse en una dramática final contra el equipo brasileño Atlético Mineiro. El encuentro, disputado hasta el final de la prórroga con un empate sin goles (0-0), se definió desde los doce pasos.

Nahuel Losada, Héroe de la Final

El arquero Nahuel Losada tuvo una actuación descomunal, siendo el factor determinante para la victoria del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino:

Tapó un tremendo mano a mano en el último tramo del tiempo extra.

Atajó tres ejecuciones en la tanda de penales, deteniendo los disparos de Hulk, Gabriel Teixeira y, finalmente, Vitor Hugo, sellando así la consagración de Lanús.

Aunque el ídolo Lautaro Acosta falló el penal que pudo haber evitado la prórroga, Losada saltó al rescate para asegurar el octavo trofeo en la historia del club.

La victoria continental trae consigo importantes beneficios para el «Granate»:

Pasaje a la Copa Libertadores: Lanús aseguró su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Cupo Liberado: El cupo de clasificación a la Sudamericana 2026 que ocupaba Lanús en la Tabla Anual es aprovechado por Barracas Central .

Recompensa Económica: El club embolsó una cifra de 9.845.000 dólares como premio por el título.

Con esta Copa Sudamericana, Lanús alcanzó la octava estrella en su historia. Su palmarés incluye: Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016.

Próximo Compromiso

Lanús buscará mantener la racha ganadora el próximo miércoles en «La Fortaleza», cuando enfrente a Tigre a las 21:30 horas por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Fabrizio Llobet a cargo del VAR.