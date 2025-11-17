El evento se realizará el jueves 27 de noviembre a las 20:30 horas en la sede de la institución (Alsina 2659). Lo recaudado será destinado al mantenimiento, compra de insumos y nuevo material de lectura.

Olavarría. La Biblioteca Popular Armando Collinet invita a la comunidad a participar en un evento musical a beneficio, con la presentación del reconocido Grupo Vocal Cantares.

El concierto se realizará el próximo jueves 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659.

Detalles de la Propuesta

El Grupo Vocal Cantares, con más de 35 años de trayectoria y bajo la dirección de Norma Etchegoyen, ofrecerá un repertorio que promete “armonías, emoción y alegría”, en el marco de una noche solidaria.

Día y Hora: Jueves 27 de noviembre, 20:30 horas.

Lugar: Biblioteca Popular Armando Collinet (Alsina 2659).

Valor de la Entrada: $5.000.

📚 Objetivo de la Contribución

Todo lo recaudado con las entradas será un beneficio directo para la Biblioteca Collinet. La contribución tiene como objetivo principal sostener las actividades culturales, realizar el mantenimiento del espacio y permitir la compra de insumos esenciales y nuevo material de lectura para los socios.

La institución busca que el público no solo disfrute de la música, sino que también acompañe activamente el trabajo fundamental que realiza la Biblioteca en la comunidad.