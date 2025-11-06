El jubilado, oriundo de Arboleda y querido vecino de Sierras Bayas, falleció a los 73 años. Era reconocido en el ámbito musical local por su paso por bandas populares.
Se comunica el sensible fallecimiento de Martín Eduardo Benz, conocido en el ambiente como “Yolito”, ocurrido en Olavarría ayer, miércoles 5 de noviembre de 2025, a la edad de 73 años.
Martín Eduardo fue un Jubilado muy conocido en la zona por su actividad artística como cantante de las bandas “Zona Militar” y “Montecristo”. Residía en Sierras Bayas y había nacido en Arboleda.
Participan de su fallecimiento: Su esposa Stella Maris Beltramella, sus hijos Marcelo, Noelia y Cristian, sus hijos políticos, sus nietos (Emanuel, Julieta, Nicolás, Joaquín y Agustín), sus hermanas, hermanos políticos y sobrinos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Capilla Ardiente (Día y hora a confirmar).
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.