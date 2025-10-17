Murió el hombre herido en un choque en Pringles y Líbano

Dante Ernesto Varela, de 77 años, quien había resultado gravemente herido en un siniestro vial el miércoles, falleció en la noche del jueves en el Hospital Municipal de Olavarría.
El hombre había sido internado en grave estado tras protagonizar un choque en la intersección de las calles Pringles y Líbano. Varela se movilizaba en un ciclomotor NSU Quickly que impactó contra una motocicleta marca Motomel Skua.
Tras el accidente, fue trasladado al centro de salud con un diagnóstico de traumatismo de cráneo. Su deceso se produjo a causa de las serias lesiones sufridas.
Las actuaciones penales del caso, que se encontraban a cargo de la UFI N° 10, cambiarán la carátula a “homicidio culposo”.