Murió el hombre herido en un choque en Pringles y Líbano

Dante Ernesto Varela, de 77 años, quien había resultado gravemente herido en un siniestro vial el miércoles, falleció en la noche del jueves en el Hospital Municipal de Olavarría.

​El hombre había sido internado en grave estado tras protagonizar un choque en la intersección de las calles Pringles y Líbano. Varela se movilizaba en un ciclomotor NSU Quickly que impactó contra una motocicleta marca Motomel Skua.

​Tras el accidente, fue trasladado al centro de salud con un diagnóstico de traumatismo de cráneo. Su deceso se produjo a causa de las serias lesiones sufridas.

​Las actuaciones penales del caso, que se encontraban a cargo de la UFI N° 10, cambiarán la carátula a “homicidio culposo”.