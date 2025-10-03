Murió a los 75 años Abel Rubén Leonardo, “Nono”

El olavarriense, de 75 años, falleció este 2 de octubre. Sus restos serán inhumados hoy viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Abel Rubén Leonardo, conocido cariñosamente como “Nono“, ocurrido en Olavarría el 2 de octubre de 2025, a la edad de 75 años.

“Nono” era un apreciado jubilado, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio San Vicente.

Su partida es lamentada por sus hermanos, sobrinos, sobrinos postizos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy, viernes 3 de octubre, a las 8:00 horas .

España 2942, Departamento “D”. El velatorio . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio Loma de Paz. Día y Hora de Inhumación: Hoy, viernes 3 de octubre de 2025, a las 14:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.