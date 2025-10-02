Murió a los 54 años Norberto Alfredo Herrera, vecino del Barrio Lourdes

6 horas ago Necrológicas

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Norberto Alfredo Herrera, ocurrido el 1 de octubre de 2025 en Capital Federal, a la edad de 54 años.

Norberto era un apreciado vecino del Barrio Lourdes, oriundo de Olavarría, y se desempeñaba como albañil y cartonero.

Su partida es lamentada por su esposa Delia, su padre Aníbal, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comenzó hoy, jueves 2 de octubre, a las 7:00 horas (horario de finalización a confirmar).
  • Responso: A confirmar.
  • Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
