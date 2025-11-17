Por la primera final de los Playoff del Torneo Clausura 2025 de Primera División Femenina de la Liga de Fútbol de Olavarría, Club Social y Deportivo Municipales goleó 4-1 a Club Ciudad en el Estadio “José Salvador Tano Stuppia”.

El grito de gol de la goleadora de Municipales, Micaela Vivas.
El primer gol de Municipales llegó tempranamente, a los cinco minutos de iniciado el encuentro. Micaela Vivas tuvo espacio desde la derecha para sacar un fuerte remate al arco. El viento jugó a su favor y la pelota infló la rede del arco de Ciudad de Olavarría. Luego a los treinta y dos minutos de juego, llegó el segundo tanto de las  locales. Una pelota en el área de Ciudad, Juliana Moller intentó buscar el arco, pero no atinó conectar el balón que le quedó a Micaela Vivas y esta vez, no perdonó y logró gritar su segundo gol para el equipo de Claudio Pinedo.
Faltando cuatro minutos para el cierre de la primera etapa, llegó el tercer gol para Municipales. Zaira González, de tremendo partido, luchó una pelota en la boca del área. Sobre la derecha se hizo del balón Juliana Moller quien sacó un perfecto centro al área. Micaela Vivas fue con mucha confianza a buscar esa pelota y lo logró. En el primer palo, ante el descuido de las marcas de Ciudad, Micaela Vivas llegó y anotó el tercer tanto para su equipo.
A los quince minutos del complemento,  Sonia Tavares se fue por la derecha contra la línea de fondo. Podía poner el centro atrás, pero pocas compañeras la acompañaron en la jugada. Optó por sacar un remate contra el viento y sin ángulo. Le pegó de puntín al balón que como un misil se metió contra el primer palo. Fue el cuarto gol para Municipales que, con viento en contra, lograba ampliar la ventaja sobre su rival.

Finalmente a los treinta y cuatro minutos del segundo tiempo,  Ciudad ganó un tiro de esquina desde la derecha. Vanina Narváez fue a ejecutarlo. Puso la pelota al área y cerca del segundo palo conectó la pelota Rocío Sosa, para convertir el gol del descuento. De esta manera, Municipales terminó ganando el cotejo sobre Ciudad por cuatro tantos contra uno.

El partido revancha de estas finales de los Playoff del Clausura se disputará el venidero domingo 23 de noviembre en el Estadio “Clemente Tete Di Carlo” del Club Embajadores de Olavarría.

Crónica y fotos: Claudio Martínez – www.capitanadeoro.com.ar

Compartir

Artículos relacionadosMás del autor