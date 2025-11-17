Por la primera final de los Playoff del Torneo Clausura 2025 de Primera División Femenina de la Liga de Fútbol de Olavarría, Club Social y Deportivo Municipales goleó 4-1 a Club Ciudad en el Estadio “José Salvador Tano Stuppia”.
Finalmente a los treinta y cuatro minutos del segundo tiempo, Ciudad ganó un tiro de esquina desde la derecha. Vanina Narváez fue a ejecutarlo. Puso la pelota al área y cerca del segundo palo conectó la pelota Rocío Sosa, para convertir el gol del descuento. De esta manera, Municipales terminó ganando el cotejo sobre Ciudad por cuatro tantos contra uno.
El partido revancha de estas finales de los Playoff del Clausura se disputará el venidero domingo 23 de noviembre en el Estadio “Clemente Tete Di Carlo” del Club Embajadores de Olavarría.
Crónica y fotos: Claudio Martínez – www.capitanadeoro.com.ar