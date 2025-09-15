Municipales es el nuevo líder del torneo “Tito Alonso” tras ganar su partido

Este domingo se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División, que dejó a Embajadores, Racing y Loma Negra como escoltas a solo dos puntos de la cima.
Se completó este domingo la sexta fecha del torneo de Primera División “Tito Alonso”, que tiene a un nuevo puntero. Con su victoria, el equipo de Municipales alcanzó la cima en soledad, aventajando por dos puntos a sus más cercanos perseguidores.
La jornada dejó los siguientes resultados:
- Municipales 2 – Colonias 0
- Embajadores 1 – Racing 0
- Estudiantes 2 – Espigas 0
- Sierra Chica 7 – San Martín 1
- Ferro C. Sud 1 – Hinojo 0
- Recalde 1 – Loma Negra 3
Con estos resultados, las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:
- Municipales: 14 puntos
- Embajadores: 12 puntos
- Racing: 12 puntos
- Loma Negra: 12 puntos
- Ferro C. Sud: 10 puntos
- Estudiantes: 9 puntos
- Sierra Chica: 7 puntos
- Espigas: 7 puntos
- Recalde: 6 puntos
- San Martín: 4 puntos
- El Fortín: 4 puntos
- Hinojo: 2 puntos
- Colonias: 1 punto