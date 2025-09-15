Municipales es el nuevo líder del torneo “Tito Alonso” tras ganar su partido

Este domingo se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División, que dejó a Embajadores, Racing y Loma Negra como escoltas a solo dos puntos de la cima.

Se completó este domingo la sexta fecha del torneo de Primera División “Tito Alonso”, que tiene a un nuevo puntero. Con su victoria, el equipo de Municipales alcanzó la cima en soledad, aventajando por dos puntos a sus más cercanos perseguidores.

La jornada dejó los siguientes resultados:

Municipales 2 – Colonias 0

– Colonias 0 Embajadores 1 – Racing 0

– Racing 0 Estudiantes 2 – Espigas 0

– Espigas 0 Sierra Chica 7 – San Martín 1

– San Martín 1 Ferro C. Sud 1 – Hinojo 0

– Hinojo 0 Recalde 1 – Loma Negra 3

Con estos resultados, las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

Municipales: 14 puntos Embajadores: 12 puntos Racing: 12 puntos Loma Negra: 12 puntos Ferro C. Sud: 10 puntos Estudiantes: 9 puntos Sierra Chica: 7 puntos Espigas: 7 puntos Recalde: 6 puntos San Martín: 4 puntos El Fortín: 4 puntos Hinojo: 2 puntos Colonias: 1 punto