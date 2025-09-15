Municipales es el nuevo líder del torneo “Tito Alonso” tras ganar su partido

Este domingo se disputó la sexta fecha del certamen de Primera División, que dejó a Embajadores, Racing y Loma Negra como escoltas a solo dos puntos de la cima.

Se completó este domingo la sexta fecha del torneo de Primera División “Tito Alonso”, que tiene a un nuevo puntero. Con su victoria, el equipo de Municipales alcanzó la cima en soledad, aventajando por dos puntos a sus más cercanos perseguidores.

La jornada dejó los siguientes resultados:

  • Municipales 2 – Colonias 0
  • Embajadores 1 – Racing 0
  • Estudiantes 2 – Espigas 0
  • Sierra Chica 7 – San Martín 1
  • Ferro C. Sud 1 – Hinojo 0
  • Recalde 1 – Loma Negra 3

Con estos resultados, las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

  1. Municipales: 14 puntos
  2. Embajadores: 12 puntos
  3. Racing: 12 puntos
  4. Loma Negra: 12 puntos
  5. Ferro C. Sud: 10 puntos
  6. Estudiantes: 9 puntos
  7. Sierra Chica: 7 puntos
  8. Espigas: 7 puntos
  9. Recalde: 6 puntos
  10. San Martín: 4 puntos
  11. El Fortín: 4 puntos
  12. Hinojo: 2 puntos
  13. Colonias: 1 punto
