Multitudinaria peregrinación en Olavarría por San Cayetano: “Caminemos juntos por más paz, pan y trabajo”

Cientos de olavarrienses se movilizaron desde el Paseo Jesús Mendía hasta el barrio CECO, pidiendo por el trabajo digno y visibilizando la difícil situación económica. La procesión contó con la participación de diversas organizaciones y autoridades locales.

Este jueves por la tarde, la comunidad de Olavarría se unió en una emotiva procesión y peregrinación popular en honor a San Cayetano, el Santo Patrono del pan y del trabajo. Bajo la consigna “Caminemos juntos por más paz, pan y trabajo”, cientos de fieles se congregaron en el Paseo Jesús Mendía para iniciar la caminata hacia el templo parroquial en el barrio CECO.

La peregrinación, dirigida por el Padre Marcos Picaroni, referente de la Parroquia San Cayetano, avanzó por Rivadavia hasta Avellaneda, y luego por Santa Cruz hasta Rossi. El evento contó con la presencia de organizaciones sociales, referentes de la comunidad religiosa, vecinos autoconvocados, dirigentes políticos y sindicales, como representantes de SUTEBA, CTA, MTE, la Cooperativa Viento En Contra, y el propio intendente Maximiliano Wesner, junto al primer candidato a concejal por Fuerza Patria, Leonardo Yunger.

Durante el recorrido, se dispuso de una camioneta para recolectar donaciones de alimentos no perecederos y ropa, mostrando el espíritu solidario de la jornada. Los participantes elevaron sus oraciones y pedidos por “la conservación y el crecimiento de las fuentes de trabajo, ya que es el trabajo el que estructura la vida de nuestras sociedades y familias”.

El clamor de los vecinos por trabajo y dignidad

Numerosos olavarrienses compartieron sus testimonios, reflejando la dura realidad que atraviesan. Un vecino de 61 años expresó su angustia: “Estoy sin trabajo, viviendo el día a día vendiendo cartones. Si no vendo no como. Cuesta mucho porque el cartón ha bajado mucho y tengo que pagar los impuestos. Nunca estuve tan mal como ahora. No me dan laburo. Pido que mejore todo un poco”.

Otros asistentes también manifestaron su preocupación: “Fue una linda convocatoria para hacer la caminata, el día acompaña. Hoy está haciendo falta trabajo, un techo, un plato de comida. Le pedimos eso a San Cayetano. Se nota mucho esto últimamente. No alcanza para la olla. Se nos hace difícil”.

Foto: Mauricio Latorre