Múltiples cortes de luz programados para este viernes 26 de septiembre en Olavarría

Coopelectric informó sobre dos interrupciones distintas en la mañana por tareas de mantenimiento, afectando a varios sectores de la ciudad.
Coopelectric ha notificado a los usuarios sobre varios cortes de energía programados para este viernes 26 de septiembre, motivados por la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.
Es importante recordar que estas interrupciones pueden suspenderse y reprogramarse si las condiciones climáticas resultan adversas.
Corte 1: Cuatro horas de interrupción
Esta interrupción afectará a un sector amplio de la mañana, extendiéndose por cuatro horas.
- Día: Viernes 26/09/25
- Horario: De 8:00 a 12:00 horas
- Sector Afectado: El área delimitada por las calles Lamadrid, Av. Pueyrredón, Av. Pringles y Av. Avellaneda.
- Motivo: Mantenimiento.
Corte 2: Dos sectores con corte de 90 minutos
Este segundo corte, de menor duración, afectará a dos sectores adyacentes de la ciudad.
- Día: Viernes 26/09/25
- Horario: De 8:00 a 9:30 horas
- Sector 1: Vías FFCC – Av. Trabajadores – Aguilar – Merlo.
- Sector 2: Aguilar – Grimaldi – Laprida – Merlo.
- Motivo: Mantenimiento.