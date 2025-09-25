Múltiples cortes de luz programados para este viernes 26 de septiembre en Olavarría

Coopelectric informó sobre dos interrupciones distintas en la mañana por tareas de mantenimiento, afectando a varios sectores de la ciudad.

Coopelectric ha notificado a los usuarios sobre varios cortes de energía programados para este viernes 26 de septiembre, motivados por la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.

Es importante recordar que estas interrupciones pueden suspenderse y reprogramarse si las condiciones climáticas resultan adversas.

Corte 1: Cuatro horas de interrupción

Esta interrupción afectará a un sector amplio de la mañana, extendiéndose por cuatro horas.

Día: Viernes 26/09/25

Viernes 26/09/25 Horario: De 8:00 a 12:00 horas

De Sector Afectado: El área delimitada por las calles Lamadrid , Av. Pueyrredón , Av. Pringles y Av. Avellaneda .

El área delimitada por las calles , , y . Motivo: Mantenimiento.

Corte 2: Dos sectores con corte de 90 minutos

Este segundo corte, de menor duración, afectará a dos sectores adyacentes de la ciudad.

Día: Viernes 26/09/25

Viernes 26/09/25 Horario: De 8:00 a 9:30 horas

De Sector 1: Vías FFCC – Av. Trabajadores – Aguilar – Merlo.

Vías FFCC – Av. Trabajadores – Aguilar – Merlo. Sector 2: Aguilar – Grimaldi – Laprida – Merlo.

Aguilar – Grimaldi – Laprida – Merlo. Motivo: Mantenimiento.