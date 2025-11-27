La exposición documental itinerante se presenta en el Servicio Territorial Municipal N° 2 (Avenida Alberdi y Coronel Suárez) hasta el 5 de diciembre. La actividad, organizada por el Municipio, se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Olavarría. La Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de Olavarría informó que la Muestra Documental Itinerante “3J- 10 años de Ni Una Menos” está siendo exhibida en el Servicio Territorial Municipal N° 2, ubicado en la intersección de avenida Alberdi y Coronel Suárez.

La actividad busca conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

Contenido de la Muestra

La muestra fue presentada originalmente el 3 de junio pasado en el Salón Rivadavia. Se trata de una recopilación de imágenes que recorren las diez marchas del «Ni Una Menos» realizadas en Olavarría.

Las fotografías fueron tomadas por profesionales y aficionados que participaron de una convocatoria impulsada por la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Comunicación del Municipio.

La exhibición busca realizar un ejercicio de activación de memoria y recordar que la transformación de la realidad en materia de violencia de género es un proceso colectivo.

Horario y Fotógrafos

La exposición estará disponible para toda la comunidad en el Servicio Territorial N° 2 hasta el 5 de diciembre inclusive.

Quienes visiten el espacio podrán apreciar las fotografías de los siguientes artistas:

Ailén Suárez

Jorge Arabito

Ximena (Pime) Peralta

Tefa Schegtel Torres

Loana Desanto

Carolina Acquarone

Dante Lartirigoyen