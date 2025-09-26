Movilidad Urbana: SUBE simplifica trámites y activa beneficios sociales directamente en el colectivo

La funcionalidad “Atributo a Bordo” se extiende a más de 11.000 colectivos en 11 provincias, incluida Olavarría, permitiendo activar descuentos y finalizar registros sin ir a una Terminal Automática.

El sistema SUBE continúa avanzando en la modernización de la movilidad urbana con la expansión de “Atributo a Bordo”, una funcionalidad tecnológica que permite a los usuarios activar y actualizar sus beneficios sociales, además de finalizar el registro de la tarjeta física, directamente en el validador de cobro del colectivo.

Esta herramienta representa un paso clave para mejorar la experiencia de viaje, ya que elimina la necesidad de que el usuario deba trasladarse hasta una Terminal Automática (TAS) para completar estos trámites.

La funcionalidad ya está disponible en más de 11.000 colectivos que circulan por localidades de 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo a Olavarría dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Paso a paso: ¿Cómo usar “Atributo a Bordo”?

La activación de beneficios o actualización de la tarjeta es un proceso sencillo que se realiza al momento de abonar el pasaje:

Avisar al Chofer: Al subir a la unidad, el usuario debe informar al conductor que necesita activar el beneficio social, actualizar la tarjeta o finalizar el trámite de registro. Apoyar la Tarjeta: Se debe acercar la tarjeta SUBE al validador (donde se paga el pasaje). Confirmación: El sistema demorará unos segundos hasta confirmar que la operación se ha completado.

Una vez finalizado el proceso, el usuario ya puede viajar con la tarifa social que le corresponda. Es importante notar que, para que la operación se complete, el dispositivo del colectivo debe contar con conexión a internet, lo cual puede realizarse en cualquier tramo del recorrido.

Localidades con la nueva funcionalidad

“Atributo a Bordo” se encuentra operativo en la Ciudad de Buenos Aires y en las siguientes provincias, incluyendo a Olavarría:

Provincia de Buenos Aires: Olavarría , Azul, General Pueyrredón, Tandil y Bahía Blanca.

Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael.

Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende.

Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín y la ciudad de Santa Fe.

Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín y la ciudad de Santa Fe. Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca y Jujuy.

Los usuarios también pueden seguir activando sus descuentos sociales en las Terminales Automáticas SUBE (TAS) o mediante la aplicación SUBE (para Android 6 o superior con tecnología NFC).