¿Moda o Necesidad Real? Nutricionistas alertan sobre el “Boom de las Proteínas” impulsado por el marketing

Especialistas cuestionan la saturación del mercado con productos “altos en proteínas” y advierten que la mayoría de la población cubre sus requerimientos con una dieta equilibrada. El consumo excesivo de estos productos puede generar desequilibrios en la salud.

Yogures, barritas, leches y hasta snacks “altos en proteínas” han inundado el mercado, respondiendo a una percepción social de que se necesita un consumo proteico superior al habitual. Sin embargo, la ciencia de la nutrición advierte que este fenómeno se debe más a una estrategia de marketing que a una necesidad real de la población.

Fernanda Delgado, licenciada en Nutrición y secretaria del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, fue contundente: “En la mayoría de los casos, esta preocupación está sobredimensionada y alimentada por estrategias de marketing de la industria. El negocio se sostiene en reforzar la idea de que las proteínas son la clave para un cuerpo ‘saludable’ o ‘hegemónico'”.

Requerimientos Reales: Se Cubren con una Dieta Equilibrada

Para la población general, la recomendación diaria de proteínas oscila entre el 15% y el 20% de la alimentación total, lo que equivale a aproximadamente 0,8 a 1 gramo por kilo de peso corporal.

La especialista asegura que esta cantidad puede cubrirse “perfectamente con una alimentación equilibrada” sin necesidad de recurrir a productos enriquecidos o suplementos. Solo en situaciones particulares (deportistas de alto rendimiento, enfermedades específicas o adultos mayores en riesgo de sarcopenia) puede ser necesario ajustar el aporte proteico, siempre bajo indicación de un profesional.

El Riesgo de los “Ultraprocesados Proteicos”

El auge de los productos con “proteínas extra” no garantiza que sean más saludables. Delgado advirtió que muchos de estos ultraprocesados vienen acompañados de exceso de sodio, azúcares agregados o grasas saturadas.

Además, la obsesión por este macronutriente puede generar desequilibrios nutricionales. “El consumo excesivo de proteínas puede desplazar otros nutrientes clave como la fibra, las vitaminas y los minerales, generando desequilibrios que impactan en la salud a largo plazo. En algunos casos, incluso, el exceso proteico puede sobrecargar órganos como riñones o hígado”, explicó la profesional.

La Clave Está en la Armonía, No en las Modas

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense, se insiste en que la verdadera salud no requiere perseguir modas costosas, sino cumplir con las cuatro leyes de la alimentación:

Cantidad suficiente: Cubrir las necesidades energéticas. Calidad adecuada: Incluir todos los nutrientes esenciales (proteínas, hidratos, grasas, vitaminas, etc.). Armonía: Mantener la proporción justa entre nutrientes (se recomienda aproximadamente 55% de hidratos, 15% de proteínas y 30% de grasas). Adecuación: Respetar el estado de salud, edad, cultura y posibilidades económicas de cada persona.

La licenciada Delgado concluyó que la obsesión por las proteínas también responde a una presión social por alcanzar un ideal estético hegemónico. “La población se beneficiará de una alimentación variada, basada en alimentos naturales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, junto con actividad física y acompañamiento profesional. Y, sobre todo, de desarmar mitos que la industria aprovecha para vender soluciones rápidas”, finalizó.