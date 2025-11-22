El presidente Javier Milei formalizó la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri designando a sus sucesores antes de que asuman en el Congreso el 10 de diciembre. Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, y el Teniente General Carlos Presti serán los nuevos titulares de las carteras.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno nacional anunció a través de un comunicado oficial la designación de dos nuevos ministros que asumirán en las carteras de Seguridad y Defensa, en reemplazo de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes ocuparán sus bancas en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, a partir del 10 de diciembre.

Ministerio de Seguridad: Alejandra Monteoliva

La Oficina del Presidente informó que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional.

Continuidad de la Doctrina: El comunicado oficial, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, destacó que Monteoliva ha sido una «pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich'».

Prioridades: El Gobierno reafirmó que la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, así como el mantenimiento del imperio de la ley y el orden, seguirán siendo la prioridad de la cartera.

Ministerio de Defensa: Carlos Alberto Presti

En tanto, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo militar para asumir como el nuevo ministro de Defensa.

Nueva Tradición: La Oficina del Presidente destacó que es la primera vez desde el regreso de la democracia que «una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa».

Fin a la Demonización: El Ejecutivo manifestó que con esta designación «se inaugura una tradición» que busca dar «por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados».

El Poder Ejecutivo concluyó señalando que ambas designaciones representan una «continuidad del rumbo» que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023 con sus antecesores, y que «su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión».