Milei aseguró que con Macri y Bullrich tienen “un 90% de coincidencias”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró este miércoles por la noche que con el ex mandatario nacional Mauricio Macri y con la titular del PRO, Patricia Bullrich, tienen “un 90 por ciento de coincidencias”.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Milei remarco que “la hiperinflación está a la vuelta de la esquina”.

“Queremos que el ajuste lo pague la política, pero no se lo vamos a hacer pagar a la gente”, indicó el libertario.

Asimismo, acusó al kirchnerismo de “tratar de sembrar el terror” y sostuvo que su contrincante en el balotaje del domingo, Sergio Massa, “se patinó dos puntos del PBI para hacer campaña”.

“Una de las cosas que dije es que si entramos al balotaje iba a hacer un reordenamiento en la fuerza política, quedó afuera Juntos por el Cambio y ahora hay un reordenamiento”, señaló Milei.

Asimismo, añadió: “Hay que valorar el gesto patriótico de Macri y Bullrich que, dado que hay una expresión de cambio, decidieron darnos un apoyo incondicional. Con ellos tenemos un 90 por ciento de coincidencias”.

En referencia a la elección del domingo, señaló que “los votos están, pero hay que cuidarlos” y desestimó el hecho de que falten boletas como se lo hizo saber la Justicia Electoral.

Además, aseguró que su hermana, Karina Milei, “es quien diseña la campaña y sin ella esto no existiría”.

También afirmó que “el ajuste va a venir de cualquier manera, el parche no aguanta más” y repaldó las polémicas declaraciones que hizo la diputada nacional electa por LLA Lilia Lemoine.

“Los medios estatales tienen que ser privatizados, son usados como mecanismos de propaganda”, señaló.

Sobre la privatización de los clubes del fútbol argentino, remarcó que “es falso” y aclaró: “Dije que se tendría que abrir la posibilidad de tener una suerte de Manchester City en la Argentina, ¿qué tiene de malo? ¿en qué afecta a las otras instituciones? No obligo a nadie. En los clubes de fútbol tiene que haber distintos esquemas societarios”.

También sostuvo que dejará la incógnita sobre su ministro de Economía para después del balotaje: “Lo voy a anunciar si soy presidente“.

Respecto a la pasantía que tuvo en el Banco Central y que Massa trajo a colación en el debate, consideró: “Me tiró tres carpetazos en el debate. No me sorprende, porque es un modus operandi del kirchnerismo. Sacó el tema de la pasantía del Banco Central, y lo que menos se imaginó es que soy una persona autocrítica”.

“En esa pasantía no pude integrarme bien. Si hubiera sido una persona que tiene el ego en la estratósfera, hubiera sido un golpe duro”, indicó.