Expresó Nicolás Emmanuel Giménez, tras ser cortado por Club Deportes Las Ánimas de Valdivia que milita en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile. En la nota, el pivot oriundo de Olavarría habla sobre lo que fue su positivo paso por la primera división del baloncesto trasandino.

“Mi salida de Las Ánimas fue espontánea y sorpresiva. Me habían dicho que el club tiene antecedentes de que, por más que el equipo vaya bien con una racha victoriosa, son de cambiar entrenadores y jugadores repentinamente”, manifestó Nico Giménez, quién dejó de ser parte de “Los Fantasmas” el pasado 26 de marzo de 2021. Asimismo, remarcó que “venía siendo figura los últimos partidos, siempre con buenos números. Estaba en el Top 5 de los extranjeros con mejores porcentajes en la liga chilena. Y aún así, con el equipo con once victorias seguidas, clasificado al Final Four de la Copa Chile e invicto en la Liga, me cortaron”.

A pesar de mencionada situación, el interno de 26 años y 2.03 metros de altura esgrimió que “los dirigentes de Las Ánimas me dijeron que para la temporada que viene me querían, ya que supuestamente para la próxima campaña van a tener dos extranjeros en vez de uno (…) me quieren como segundo extranjero, más que como primero, y esa fue también una de las decisiones del corte”. Además destacó que “por ahí yo no era más bien un pivot, como lo que querían ellos; sino yo era más un cuatro, muy atlético, no tanto del juego físico e interno; sino que yo me movía por todos lados buscando la pelota”.

Por otra parte y consultado sobre su experiencia en el básquet chileno, el ex jugador de Rocamora, Parque Sur y Petrolero en la Liga Argentina, dijo que “fue buena porque sacó algo de mí que tenía ganas de plantearlo, que era ser más pivot; diferente a los últimos años que venía jugando de ala pivot. También le sumé correr en transición y de jugar mucho más sin pelota”. Entre la Copa Chile y la LNB Chile 2021, Nico promedió 13.7 puntos (con 60.1% de efectividad en dobles y 35% en triples), 5.8 rebotes y 1 asistencia por partido, los cuales fueron trece en total.

En relación a cómo es el deporte de los sestos en el país trasandino, el olavarriense manifestó que “es difícil. Tienen muchos conceptos, pero a la vez están muy agarrados. Son muy rápidos, más que nada los bases, que son caraduras, van mucho para adentro y buscan la ventaja todo el tiempo. No son tan pensantes con la pelota como en el básquet argentino”.

Finalmente y consultado sobre su actualidad deportiva, el pivot que se formó basquetbolísticamente en Racing de Olavarría, expresó que “tenía la posibilidad de jugar en la segunda división de Chile que iba a arrancar en Mayo. Pero por el coronavirus se suspendió todo el básquet”. Actualmente, Nicolás Giménez se encuentra en Valdivia, esperando poder volver a la Argentina; ya que por la situación sanitaria debido a la pandemia esta complicado poder cruzar la frontera en auto.