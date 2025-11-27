El próximo viernes 5 de diciembre se realizará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” en el Parque Eseverri, de 9:00 a 15:00 horas. Habrá productos locales y un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario con 40% de descuento en lácteos y pastas pagando con Cuenta DNI.

Olavarría. El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular (Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo), anunció una nueva jornada del programa “Mercados Bonaerenses”.

La feria se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Parque Eseverri (Av. Trabajadores y Alsina), en el horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los vecinos y vecinas que se acerquen podrán acceder a una gran variedad de elaboraciones de productores locales, incluyendo:

Panificados (dulces y salados).

Bebidas.

Plantas y plantines.

Miel y dulces artesanales.

Productos sin TACC.

Frutas y verduras, y alfajores.

Además, la feria contará con la participación de un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que ofrecerá:

Productos Lácteos y Pastas: Con un 40% de descuento para quienes abonen con Cuenta DNI (con un tope de reintegro de $6000).

El programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es promocionar la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses, creando una red de ferias y mercados para fortalecer y asistir la producción local de agroalimentos, fomentando la formalización y capacitación de productores.

Se solicita a la comunidad colaborar con el medio ambiente y la logística trayendo sus propias bolsas y maples de huevo.