Melián estará presente en la clase menor del Turismo Pista

El piloto olavarriense, Gabriel Melián, retornará a la competición nacional en la Clase 1 del Turismo Pista. Recordamos que mencionado volante viene de un 2022 donde corrió en la divisional mayor del TP y la Monomarca 1100 de APPS.

“El comienzo del año pasado (2022) fue complicado en materia de resultados. Estuvimos en la Clase 3 del Turismo Pista con un Fiesta del equipo Benincasa Racing; con el cual solo pudimos ganar una serie, tener un par de resultados entre los diez primeros, y nada más. Producto de esto y que se paró mucho en la mayoría de las fechas, decidimos bajarnos dos carreras antes del cierre del campeonato”, manifestó Gabriel Melián. “Luego intervino la familia Román y me brindó su auto para que pueda correr en la Monomarca y no quede parado”, destacó el oriundo de Olavarría. En este sentido, agregó que “pudimos ganar la fecha que se realizó en Tres Arroyos, salimos segundos en el Premio Coronación de la Bota, y en la carrera disputada en el AMCO veníamos ganando y se rompió el motor; pero la verdad que me sirvió muchísimo para estar en actividad y terminar bien el año”.

Por otra parte y en lo que será el calendario deportivo para este 2023, Melián expresó que “estamos trabajamos mucho para reunir el presupuesto y poder correr en la Clase 1 con un Fiat Uno de la estructura DV Racing de Diego Valisi y Sergio Pezzucchi (…) Tanto Diego como `el Gringo´, pusieron mucho de ellos para que pueda llegar a cerrar el trato para este año”.

Mencionado piloto manejará un auto totalmente hecho en Olavarría y utilizará el Nº 98 en sus laterales. “Va a ser un desafío muy lindo, porque vamos con la única estructura olavarriense en el Turismo Pista (…) Estoy con ganas de demostrar que se pueden hacer las cosas en nuestra ciudad; ya que hay buena calidad de mano de obra y un equipo capacitado”, manifestó Gabriel.

Finalmente y consultado sobre su expectativa para este año, Melián dijo que “la idea es hacer todo el 2023 en la Clase Uno, tratar de funcionar lo mejor posible e ir por la pelea del campeonato”.