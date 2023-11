“Me volvió la motivación de correr”

Expresó Alejandro “Bebo” Weimann, quien estará retornando al automovilismo nacional en 2024 con Dodge en el TC Pista. En la nota, la palabra completa del piloto de Olavarría.

Tras un parate de poco más de diez meses, donde “dejó de correr, hizo una pausa, porque no le estaba yendo bien y no lo estaba disfrutando”, el volante olavarriense de 32 años se encuentra alistando su Dodge para ser parte de la categoría telonera del Turismo Carretera en la venidera temporada. En este sentido, Weimann manifestó que “todas las personas que me dan una mano, mis amigos, mi familia; me motivaron para que vuelva a correr, y decidimos armar un nuevo auto”. Además, agregó que “no vivo de esto, lo hago lo más profesional que puedo; y si no lo disfruto, no sirve”.

En lo que será su cuarta temporada en el TC Pista (categoría donde lleva corridas 36 competencias hasta el momento), la Dodge del “Bebo” tendrá la motorización de Rody Agut dentro del equipo AC Competición de Tandil, que tiene a Javier Conforti y Gonzalo Aramburu como responsables en jefe.

“Vamos con Dodge porque es el auto que me gusta. Fui con Torino al TC Pista porque se me dio en su momento de comprarlo, pero siempre dije que iba a volver a correr con Dodge y vamos por eso”, concluyó Alejandro Weimann.