Expresó Nicolás Lorenzo, tras consagrarse campeón de la Liga Provincial de Clubes 2021 de Básquetbol con Racing de Olavarría. En la nota, la palabra completa del experimentado base olavarriense sobre lo que fue su éxito temporada con el equipo Chaira.

“Después de una lesión grave y de una pandemia, de que te pase por la cabeza un retiro, hasta salir campeón y MVP (Jugador Más Valioso) de un torneo, hay una diferencia; y terminaron siendo las mejores sensaciones de mi carrera”, destacó Nico Lorenzo sobre su presente basquetbolístico. Además, agregó que “me sentí en la gloria total, en las nubes, cuando terminó el último partido (…) Valoro el título, a los chicos, el orgullo, el placer y el amor por lo que uno siente en el día a día, en el proceso, ni hablar logrando el objetivo final”. El perimetral fue la figura del Chaira en el Final Four del Pre-Federal, donde promedió 16 puntos por partido.

Consultado sobre cuando se vio la mejor versión del equipo en la campaña, el base de 38 años y 1.75 metros de altura dijo que “hicimos un click en el momento que estábamos complicados en el torneo y ya no había más chances de perder o si se perdía ya no dependíamos de nosotros, creo que supimos manejar la situación, redoblar las apuestas, doblar el esfuerzo, y salir adelante en esa situación adversa. Y ahí se empezó a ver lo mejor de Racing que duró hasta el Final Four”. Asimismo, remarcó que “en el cierre de la temporada regular como en el Final Four se vio el mismo Racing, donde se pudo jugar bien y se terminó invicto en los últimos nueve partidos”.

Por su parte y sobre cuándo se sintieron campeones, Nico esgrimió que “cuando sonó la chicharra en el último partido del Final Four. Eso es algo que manejamos muy bien; ya que en ningún momento nos la creímos, siempre se laburó con humildad (…) En los juegos finales cuando un jugador no aparecía, aparecía el otro y así sucesivamente, y bueno cuando aparecíamos todos salían mejores cosas. En ese sentido, supimos tener la calma en los momentos claves, y donde entraron pelotas fundamentales en momentos decisivos”.

Por último y consultado sobre su futuro basquetbolístico, Lorenzo expresó que “me veo jugando con Racing en el Torneo Federal. Pero sé como son las reglas del juego; ya que el Federal tiene otro formato, y donde el cuerpo técnico la tiene muy difícil, porque son solo cinco fichas mayores, y en el club sobran los mayores”. Finalmente, cerró diciendo que “si el futuro es acá, bienvenido; sino iré analizando haber si sale alguna oferta, y ver que me conviene. Me encantaría quedarme acá, ya que sería un lindo premio y un lindo broche para mi carrera”.