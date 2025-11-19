La segunda edición del evento, que se realiza en el Centro de Exposiciones Municipal, convoca a la matriz productiva local, provincial y nacional. El presidente del Banco Provincia y el intendente de Olavarría destacaron la importancia de la articulación público-privada para sostener el trabajo ante la difícil coyuntura económica.

Olavarría. Con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se realizó este mediodía la apertura oficial de la segunda edición de la Expo y Ronda de Negocios Olavarría Produce. El evento, considerado como un espacio clave para la producción, se extenderá hasta el jueves 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO).

La apertura contó con la participación de funcionarios municipales, entre ellos la jefa de Gabinete Mercedes Landivar y el secretario de Desarrollo Económico Pablo Di Uono, y referentes de las siete entidades que acompañan la organización: Unión Industrial de Olavarría, Parque Industrial, Cámara de la Piedra, Cooperativa Agraria Limitada Olavarría, ACA, y Sociedad Rural de Olavarría.

Mensajes de Apertura

Juan Cuattromo, principal sponsor de la Expo, felicitó a los organizadores por “sostener en esta coyuntura, en este momento tan difícil para la estructura productiva” la iniciativa. Subrayó que el evento pone en valor la importancia de entender que la producción “también habla de una forma de vida colectiva”, donde muchas empresas son proyectos familiares y comunitarios.

El intendente Maximiliano Wesner destacó que la Expo encuentra a todos “apostando al camino de la inversión, de la producción y del trabajo”. El jefe comunal resaltó que “Olavarría Produce tiene ese sentido, el del mecanismo de defensa ante la coyuntura macroeconómica nacional que nos aflige todos los días”, y aseguró que el único destino posible es seguir motorizando la inversión y el trabajo.

Cronograma del Evento

El evento continuará hoy y mañana con actividades clave para el sector productivo:

Miércoles 19 de noviembre

Hora Actividad/Charla Expositor 16:00 hs Charla: “Producción del conocimiento para el desarrollo. Universidad e Industria”. Daniel Tovio (Secretario de Desarrollo Económico UNLP) 18:00 hs Cierre de la jornada: “El rol de las gremiales empresariales en un contexto de crisis”. José Ignacio De Mendiguren (Ex ministro de Producción y diputado Nacional)

Jueves 20 de noviembre

Mañana: Inicio de la Ronda de Negocios , con más de 150 empresas inscriptas . Este espacio fue organizado en articulación con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

15:00 hs: Conversatorio con Juan Fera (expresidente de Maxiconsumo).