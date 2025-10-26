Maximiliano Wesner Votó en la Escuela N°49 y Calificó la Participación como “Buena”

El Intendente emitió su voto pasadas las 11 de la mañana, se mostró optimista por la afluencia de votantes y estimó que los primeros resultados se conocerán cerca de las 19:30 horas. Reafirmó que la situación del Arroyo Tapalqué “está controlada”.

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, emitió su voto para las Elecciones Legislativas pasadas las 11:00 de la mañana en la Escuela N°49 “Bartolomé Mitre”, ubicada en Avenida Urquiza y Bolívar. Tras sufragar, se mostró “contento de ejercer el derecho y el deber como ciudadano”.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal reconoció que la participación era mejor de lo que se esperaba:

“Pensábamos que la participación era baja por el movimiento que en la calle, pero llevamos una muy buena participación transcurrida las primeras horas de la mañana” en comparación con los comicios de septiembre.

Proyección y Lugar de Espera

Respecto al desarrollo del escrutinio, Wesner estimó que, a pesar de las demoras iniciales, el recuento será rápido. “Calculo que 19:30 hs tendremos los primeros resultados”, anticipó.

Además de referirse a la jornada electoral, el Intendente ratificó información previamente comunicada sobre la emergencia hídrica: remarcó que la situación del Arroyo Tapalqué “está controlada”.

Finalmente, el mandatario adelantó que pasará el resto de la jornada “en familia” y que, junto a su espacio, aguardará los resultados electorales en el local del PJ, situado sobre calle Coronel Suárez.