Maximiliano Wesner se reunió con más de 250 integrantes de la comunidad educativa de Olavarría

Docentes, no docentes y auxiliares participaron en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno de un encuentro para debatir sobre políticas públicas y hacer un balance de las gestiones municipales en materia de educación.

Con una gran convocatoria de más de 250 personas, el intendente Maximiliano Wesner encabezó un encuentro con la comunidad educativa de Olavarría en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. La jornada se centró en un debate sobre políticas públicas y un repaso de las acciones que el Municipio ha llevado a cabo en el sector educativo.

El evento contó con la presencia de referentes del ámbito educativo, entre ellos Ariel Rodríguez, Julio Benítez, Marta Casanella, Romina Altafini, Leonardo Yunger, Lucía Palacios y Telma Cazot.

Durante su discurso de apertura, Wesner destacó el trabajo de toda la comunidad educativa para “trabajar por esa educación que queremos”. Además, brindó un detallado informe sobre las gestiones municipales realizadas en el área, valorando el esfuerzo cotidiano de docentes, no docentes y auxiliares.

La jornada continuó con una etapa de diálogo y debate, coordinada por Ariel Rodríguez y Marta Casanella, donde los participantes se dividieron en mesas de trabajo. El objetivo fue pensar y debatir políticas educativas futuras, tanto para la gestión pública como para la privada.