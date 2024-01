Más de 200 personas participaron del “Plenario de la militancia” en Azul.

Organizado por las regionales de la CTA-T, CTA-A, FETRAES y UTEP, se llevó adelante el Plenario de la Militancia de la Séptima Sección.

Fue en el Salón de Usos Múltiples Artísticos y Comunitarios de la ciudad de Azul y allí se acreditaron más de 200 personas. El plenario comenzó pasadas las 18:00 y fue conducido y moderado por Hosanna Cazola (Sec. Gral de la Regional Olavarría, CTA-T) y Vanina Zurtia (Sec. Gral de la Regional Centro, CTA-A).

Durante el plenario fueron alternando el uso de la palabra representantes y referentes sindicales de diferentes espacios y militantes de base de toda la sección electoral. Todas las personas que se expresaron lo hicieron en apoyo a la creación de las multisectoriales que se vienen constituyendo a lo largo y ancho del país y al paro nacional del 24 de enero, para mostrar de manera masiva el rechazo al DNU del gobierno ejecutivo nacional.

Brian Morales, en nombre de la UTEP reafirmó la importancia de la unidad de les trabajadores y que el DNU está hecho a medida del sector financiero; por su parte Enrique Hohl (UTEP Argaria), planteó la importancia de generar articulaciones en todas las comunidades, para frenar el avance de la derecha en todos los niveles y que el desarraigo de las familias productoras genera también menos oferta de alimentos para el propio pueblo.

La Diputada por la Séptima, Laura Aliosi, contó el trabajo que se viene haciendo desde la cámara baja a nivel provincial y destacó el rol fundamental del gobernador Axel Kicillof para defender los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía bonaerense.

El presidente de la FETRAES (Federación de Trabajadores de la Economía Social), Eduardo “El negro” Montés celebró la construcción del plenario y que si se logra un buen nivel de organización no hay protocolo que pueda contra el pueblo en la calle.

Claudio Arévalo, Sec. Gral de ATE Bs. As., continuó en la misma línea. Planteó que en unidad se puede torcer el brazo de políticas neoliberales y también celebró la postura de Axel Kicillof, que se opuso al ajuste y al protocolo represivo de este gobierno.

Además, hubo dos intendentes en el Plenario. Nelson Sombra, flamante conducción del gobierno azuleño, que resaltó la importancia de la organización ante este nuevo embate de la derecha con el DNU y la Ley Ómnibus; mientras Gustavo Cocconi, intendente reelecto de Tapalqué, expresó la necesidad de generar un pueblo crítico frente al avance de la derecha, porque “no todo se vende en nuestra patria”.

El cierre del plenario estuvo a cargo de los referentes de las dos CTA. Raúl Calamante (Sec. Adjunto de la CTA-T Bs. As.), enfatizó la importancia de que Unión por la Patria haya ganado en las elecciones generales en toda la provincia y en varios distritos de la séptima; que el trabajo que se tiene por delante es el de batalla cultural, que por eso atacan al cine, a las bibliotecas populares, a la música y el teatro; además dijo que “la única explicación a tantas privatizaciones de empresas nacionales que dan ganancia es la implementación de un programa neocolonial”, por eso cada disputa es importante y es tan urgente transformar la bronca en organización y resistencia y que nadie debe subestimar la historia de lucha del movimiento obrero y del pueblo argentino. Finalmente, el “Colo”De Isasi (Sec. Gral de CTA-A Bs. As.) planteó que más democracia significa no sólo votar cada dos años, sino habilitar ámbitos de participación popular en lo cotidiano para luego poder acceder a una más justa redistribución de la riqueza “eso es la justicia social”; además resaltó que “la unidad es un valor estratégico pero, en este tiempo, es vital” y que el pueblo argentino es un pueblo de lucha, que es profundamente solidario y eso hace que no puedan ignorar los niveles de organización que hemos construido y que podemos profundizar, porque las victorias y las derrotas electorales se han construido primero en las calles, y por eso es central el paro y la movilización en todo el territorio nacional este 24 de enero.

El plenario culminó con palabras de Hosanna Cazola, que celebró la creación de la multisectorial se la séptima sección con tanta participación de militantes, de dirigentes, de trabajadores y trabajadoras y que se volverán a encontrar en la movilización del 24 y en todos los espacios de resistencia y de lucha para “defender la patria”.