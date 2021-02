Más de 120 participantes disfrutaron de un nuevo torneo de tenis en La Pedrera

La Copa de tenis “El Puestito” contó con 64 parejas anotadas, divididas en 7 categorías y hubo participantes de todos los clubes de Olavarría.

Un gran número de partidos se desarrollaron durante todo el fin de semana en las canchas de La Pedrera. Si bien quedaron pendientes la finales de la categoría primera, mixto A y quinta que se jugarán esta semana, varias parejas se consagraron campeones.

Categoría intermedia: campeones Rubio – Calatayud, subcampeones Degenhart- Luchini.

Categoría tercera: campeones López – Aguirre, subcampeones Urrutia – Yungblut.

Mixto B: campeones Berdún – Bucciarelli , subcampeones Torres – Otero.

Mixto C: Campeones Bender – Pasman, subcampeones Barresi – Iturralde.

En categoría primera se enfrentarán Palacios – Dickson Vs Mendía – Blando, en Mixto A Magnaterra – Villar Vs Aller-Murillo y en Quinta Otero – Suarez Vs Yungblut- Alvarez.