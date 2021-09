“Más allá de una banca, la política se hace en la calle porque ahí es donde ves la realidad de la gente”

Así lo expresó la primer candidata a concejal por Ahora Olavarría, Celeste Arouxet en una entrevista mantenida con Olavarría Noticias.

Referenciada a nivel provincial en José Luis Espert, Celeste Arouxet, mantuvo una extensa charla con Olavarría Noticias donde plasmó diversas cuestiones vividas en estos casi cuatro años como Concejal.

ON ¿Por qué tomaste la decisión de intentar continuar en el HCD”

C.A: “Tenía dos opciones, retirarme o seguir intentando cambiar las cosas desde adentro, por eso empezamos con Ahora Olavarría junto a Guillermo Lasscano con quien veníamos hace rato planteando que muchas veces la militancia o el trabajar por la gente no pasa por la pertenencia a una ideología partidaria, sino en la persona, por eso surgió la idea de armar un espacio focalizando en que se sume gente con nuestros mismos ideales más allá de la bandera y me encanta la política, pero me gusta la política para ayudar y no para para un puesto”

ON ¿La rendición de cuentas fue un momento bisagra para vos?

C.A: “Los problemas empezaron cuando yo empecé a manifestar que podía opinar diferente y que eso no estaba mal y lo más difícil fue cuando con Guillermo decidimos rechazar la rendición de cuentas. Desde ahí pasó de ser un ataque político a un ataque personal donde sobrepasaron todos los límites. Y a veces te atacan de lo personal cuando desde lo laboral no te pueden decir nada y a nosotros desde que empezamos a tener vos propia, nunca nos pudieron decir nada. En ese momento pensé en decir basta, mi familia me acompaño y me dijeron que no podía abandonar porque era lo que muchas personas querían, y por eso fue que decidí continuar y revivir con mas fuerzas”

ON: ¿Qué cosas pendientes quedaron en estos casi 4 años?

C.A: “Nos enfocamos lo que es vivienda, empleo, salud y educación tenemos ordenanzas que han sido archivadas, como la que plantea la reutilización de neumáticos fuera de uso para que los clubes se puedan financiar sin tener la necesidad de golpear la puerta del Departamento Ejecutivo. Por otra parte queremos que Olavarría tenga un mínimo 150-200 viviendas por años y nos vamos a enfocar a la ayuda en educación aportando becas para el desarrollo personal de cada chico”.

“Por otra parte, queremos aportar para la generación de empleo, Guillermo tiene mucha experiencia en eso y apodrtó cosas muy valiosas cuando estaba dentro del Ejecutivo el tiene un proyecto muy interesante que apunta a la reactivación del frigorífico que daría muchas fuentes de trabajo para el partido”.

ON: Qué opinas respecto a la utilización del impuesto a la piedra?

“Consideramos que es un aporte necesario que las empresas mineras tienen que realizar, lo que nosotros pedimos es que se mejoren y acentúen los controles que determinan el valor real del impuesto que las empresas deben pagar y dejar de confiar en las declaraciones juradas que se sabe que se declara menos de lo que se extrae. El dinero de lo recaudado tiene que ser destinado a inversiones porque vos sacas un recurso y tienes que devolverle a la ciudad el recurso y acá se lo está sacando y lo están usando en gasto corriente”.

ON: ¿Por qué decidiste formar parte de un espacio encabezado a nivel provincial por José Luis Espert?

C.A: “Por que el propone un proyecto político que va en sintonía con lo que nosotros queremos que es solucionar los problemas de base como lo son la Salud, Vivienda, empleo y educación, lográndolo implementando un sistema económico que responda. Además por que en este equipo hay varias personas que vienen de diversos partidos políticos, hay radicales, peronistas, libertarios que buscan en común la mejora en la calidad de vida de la gente”.

ON: “Como te imaginas que va a ser el domingo a la tarde?

C.A: “Tranquila por el trabajo realizado junto a este equipo y pensando en seguir trabajando. Más allá de como sea un resultado sabemos que ésta va a ser una elección rara por el tema de la pandemia y por qué la gente está cansada de la política. Hoy hablamos justamente eso con otros concejales en cuanto a que la gente ya descree de todo entonces voy a seguir trabajando, el lunes en el Concejo deliberante y después donde Dios demande, ya sea en una banca o en diciembre desde otro lugar”.