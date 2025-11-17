La medida fue declarada por Decreto Municipal 6400/25 para la administración pública local y replicada por la Provincia de Buenos Aires para su personal y el Banco Provincia. Los servicios esenciales municipales estarán garantizados.

Olavarría. El Municipio de Olavarría informó que el próximo martes 25 de noviembre ha sido declarado como “Día No Laborable” para la administración pública municipal. La disposición se debe a la conmemoración del 158° aniversario de Olavarría y está formalizada bajo el Decreto Municipal 6400/25.

La Comuna aseguró que, a pesar de la medida, se mantendrá la prestación y el normal funcionamiento de todos los servicios esenciales brindados a la comunidad.

Alcance Provincial y Comercio

De manera concurrente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires emitió la Resolución 548/25. Esta normativa establece con idéntico motivo:

Día No Laborable: Para la administración pública provincial y el Banco Provincia .

Feriado Optativo: Para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas.

Además, el Decreto Municipal declara todas las actividades enmarcadas en la celebración del aniversario como de “interés municipal”, tanto en el ámbito público como en el privado.