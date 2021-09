Mario Paternó: “Vamos a tener una muy buena elección”

Mario Paternó es un reconocido vecino de nuestra ciudad. Su destacada carrera cómo futbolista, que lo llevó a jugar en el Boca de Maradona, dan cuenta ello. Recientemente dejó su lugar como presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, pero afronta su primer desafío en la política. Cuenta cómo desembarcó en la participación política y cómo vive su primera candidatura integrando la lista de Facundo Manes en Olavarría.

“Siempre me gustó la política, aunque siempre la miré desde afuera. Me involucré porque aparte de gustarme, quiero que la UCR vuelva a ser lo que fue y tener el peso y la responsabilidad que tuvo en otra época. Eso es lo que me llevó a involucrarme”.

“Esta decisión la estoy viviendo de una manera muy linda, estoy haciendo algo que no hice nunca. Encontrarme con la gente y conversar. Explicarles lo que uno proyecta y quiere realizar. Desde que empecé a participar me encontré con muy buena gente, que sabe mucho, y uno también va aprendiendo. A pesar de la edad que tenga es bueno aprender sobre esto. Estoy pasando un muy lindo momento y me está gustando lo que estoy haciendo y lo que se está generando. Me encanta el gran grupo que se ha formado, la gente que integra la lista. Y sobre todo el peso y la visibilidad que está recuperando la UCR. Por eso me sumé y ya estoy viendo los resultados”.

“La candidatura de Manes, que es una persona con mucha capacidad y que tuve la suerte de conocer cuando estuvo en Olavarría, me tocó muy fuerte. Deja en claro que es una muy buena persona, y que tiene mucho para aportar en nuestro país. Estamos viendo todos lo que se está generando, lo vimos hace poco en Corrientes y no tengo dudas que pasará en todo el país. Es algo que me tiene muy contento”.

“Me interesa mucho todo lo que está sucediendo, lo vivo con muchas expectativas. Tengo una esperanza muy grande porque veo que la Unión Cívica Radical ha crecido mucho. Vamos a tener una muy buena elección. La situación del país demuestra que no podemos seguir funcionando de la misma manera, venimos en caída hace mucho tiempo. Estamos cada vez peor. Y quiero aportar mi granito de arena para que podamos estar mejor, especialmente en Olavarría. Ya estamos trabajando y presentando muchas cosas para que en Olavarría podamos vivir mejor. Tengo una esperanza muy grande de que vamos a estar mejor”.